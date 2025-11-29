قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موافقة الأهلي علي منح يس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إجازة.

الأهلي يوافق علي أجازة بس توروب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يس توروب حصل على موافقة من الأهلي لاستغلال فترة التوقف وقضاء 5 أيام إجازة في الدنمارك بعد مباراة الجيش الملكي".

منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي

واستنكرت منصة إعلامية شهير ما حدث بمباراة الاهلي والجيش الملكي أمس خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتبت المنصة الإعلامية الفرنسية الشهيرة “ After Foot RMC “ عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك ”:" تُظهر مقاطع فيديو منتشرة بشكل واسع لاعبي الفريقين وهم يركضون خلف بعضهم لمحاولة التقاط الجسم الحاد الذي أُلقي على أرضية الملعب… صورة سيئة للغاية للمغرب قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية ".

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة صدرت عن جماهير الجيش الملكي المغربي بحق لاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق فى ملاعب المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وألقت جماهير الجيش الملكي المغربي عقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل فى شباك التكناوتي حارس مرمى الفريق المغربي آلة حادة وزجاجات مياه وتعرض خلالها تريزيجيه للإصابة فى رأسه.

ويواجه فريق الجيش الملكي المغربي عقوبات قاسية جراء الأحداث المؤسفة الصادرة بحق لاعبي النادي الأهلي فى المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الجيش الملكي المغربي عقوبات صارمة وفقاً لـ البند 108في لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي جاء نصه على النحو التالي:

في حالة إدخال أو إلقاء أسلحة ممنوعة أو أدوات حادة داخل الملعب تفرض على النادي المضيف عقوبة خوض مبارياته على أرضه بدون جمهور إضافة إلى غرامة مالية او إعادة المباراة أو اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة (2–0) ويتم تحديد العقوبة عن طريق لجنة الانضباط.