قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

يس توروب
يس توروب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موافقة الأهلي علي منح يس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إجازة.

 الأهلي يوافق علي أجازة بس توروب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يس توروب حصل على موافقة من الأهلي لاستغلال فترة التوقف وقضاء 5 أيام إجازة في الدنمارك بعد مباراة الجيش الملكي".

منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي

واستنكرت منصة إعلامية شهير ما حدث بمباراة الاهلي والجيش الملكي أمس خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتبت المنصة الإعلامية الفرنسية الشهيرة “ After Foot RMC “ عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك ”:"  تُظهر مقاطع فيديو منتشرة بشكل واسع لاعبي الفريقين وهم يركضون خلف بعضهم لمحاولة التقاط الجسم الحاد الذي أُلقي على أرضية الملعب… صورة سيئة للغاية للمغرب قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية ".

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة صدرت عن جماهير الجيش الملكي المغربي بحق لاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق فى ملاعب المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وألقت جماهير الجيش الملكي المغربي عقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل فى شباك التكناوتي حارس مرمى الفريق المغربي آلة حادة وزجاجات مياه وتعرض خلالها تريزيجيه للإصابة فى رأسه.

ويواجه فريق الجيش الملكي المغربي عقوبات قاسية جراء الأحداث المؤسفة الصادرة بحق لاعبي النادي الأهلي فى المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الجيش الملكي المغربي عقوبات صارمة وفقاً لـ البند 108في لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي جاء نصه على النحو التالي:

في حالة إدخال أو إلقاء أسلحة ممنوعة أو أدوات حادة داخل الملعب تفرض على النادي المضيف عقوبة خوض مبارياته على أرضه بدون جمهور إضافة إلى غرامة مالية او إعادة المباراة أو اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة (2–0) ويتم تحديد العقوبة عن طريق لجنة الانضباط.

يس توروب الاهلي الزمالك ماتش الاهلي نجوم الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

المتهم

السير عكس الاتجاه .. القبض على قائد سيارة نقل بالقاهرة

توزيع هدايا

"شتاء دافئ".. الداخلية توزع مستلزمات الشتاء على المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا

المشاركون فى الندوة

دورة تدريبية للتعامل مع كبار السن بالنيابة الإدارية

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب
القلب
القلب

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد