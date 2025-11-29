اعرف موعد ومكان عزاء والد زوجة خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور موعد عزاء والد زوجته المهندس محمود سليم.

عزاء والد زوجة الغندور

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اليوم بعد صلاة المغرب عزاء المهندس محمود سليم والد زوجتي في جامع الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر".

الغندور ينعي والد زوجته

وكان قد نعى الإعلامي خالد الغندور والد زوجته المهندس محمود سليم، الذي وافته المنية اليوم.

وشارك خالد الغندور صورة لوالد زوجته وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حمايا العزيز كان من أكثر الأشياء اللي بيحبها هي الصيد سواء السمك او الطيور و كان عاشق لده و مستمر عليه و حببني في الصيد جدا الله يرحمك و يغفر لك و يجعل الجنة مكانك".