اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية

انطلقت أمس الجمعة فعاليات بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية مسدس كبير العيار 25 متر بنادي الصيد بالدقي، وتُستكمل منافساتها اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين 1 ديسمبر، وسط مشاركة قوية من مختلف الأندية والهيئات.

وتصدر المشهد في اليوم الأول اللواء محمد شرف لاعب نادي هيئة الرقابة الإدارية بعد أداء متميز أهّله لحصد المركز الثالث في واحدة من أقوى مسابقات البطولة، ليؤكد حضوراً لافتاً ومنافسة قوية في ميدان 25 متر.

وفي المقابل، نجح فريق نادي القوات المسلحة في حصد المركزين الأول والثاني بعد عروض قوية تعكس جاهزية رماة الجيش واستعدادهم الفني المميز.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني في بيان له أن البطولة تأتي في إطار تطوير منظومة بطولات البندقية والمسدس، مشيداً بالمستوى المشرف للّواء محمد شرف و بالمنافسة القوية بين جميع المشاركين.

كما وجّه الاتحاد التهنئة لأصحاب المراكز المتقدمة، وأكد أن البطولة تشهد تنظيماً مميزاً بالتعاون مع نادي الصيد.