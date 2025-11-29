قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية

ياسمين تيسير

انطلقت أمس الجمعة فعاليات بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية مسدس كبير العيار 25 متر بنادي الصيد بالدقي، وتُستكمل منافساتها اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين 1 ديسمبر، وسط مشاركة قوية من مختلف الأندية والهيئات.

وتصدر المشهد في اليوم الأول اللواء محمد شرف لاعب نادي هيئة الرقابة الإدارية بعد أداء متميز أهّله لحصد المركز الثالث في واحدة من أقوى مسابقات البطولة، ليؤكد حضوراً لافتاً ومنافسة قوية في ميدان 25 متر.

وفي المقابل، نجح فريق نادي القوات المسلحة في حصد المركزين الأول والثاني بعد عروض قوية تعكس جاهزية رماة الجيش واستعدادهم الفني المميز.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني في بيان له أن البطولة تأتي في إطار تطوير منظومة بطولات البندقية والمسدس، مشيداً بالمستوى المشرف للّواء محمد شرف و بالمنافسة القوية بين جميع المشاركين.

كما وجّه الاتحاد التهنئة لأصحاب المراكز المتقدمة، وأكد أن البطولة تشهد تنظيماً مميزاً بالتعاون مع نادي الصيد.

نصائح لتجهيز سيارتك
شيريهان أبو الحسن
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
