أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز

يواجه فريق بيراميدز نظيره باور ديناموز الزامبي اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا بزامبيا، فى ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقى.

ويعاني فريق بيراميدز من غياب 6 لاعبين فى مباراة الليلة هم شريف إكرامي وعبد الرحمن جودة ومصطفى فتحي ويوسف أوباما ومهند لاشين ورمضان صبحي.



يدير المباراة طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا.