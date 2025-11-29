قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي

الجيش الملكي
الجيش الملكي
ياسمين تيسير

استنكرت منصة إعلامية شهير ما حدث بمباراة الاهلي والجيش الملكي أمس خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتبت المنصة الإعلامية الفرنسية الشهيرة “ After Foot RMC “ عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك ”:"  تُظهر مقاطع فيديو منتشرة بشكل واسع لاعبي الفريقين وهم يركضون خلف بعضهم لمحاولة التقاط الجسم الحاد الذي أُلقي على أرضية الملعب… صورة سيئة للغاية للمغرب قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية "

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة صدرت عن جماهير الجيش الملكي المغربي بحق لاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق فى ملاعب المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وألقت جماهير الجيش الملكي المغربي عقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل فى شباك التكناوتي حارس مرمى الفريق المغربي آلة حادة وزجاجات مياه وتعرض خلالها تريزيجيه للإصابة فى رأسه.

ويواجه فريق الجيش الملكي المغربي عقوبات قاسية جراء الأحداث المؤسفة الصادرة بحق لاعبي النادي الأهلي فى المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الجيش الملكي المغربي عقوبات صارمة وفقاً لـ البند 108في لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي جاء نصه على النحو التالي:

في حالة إدخال أو إلقاء أسلحة ممنوعة أو أدوات حادة داخل الملعب تفرض على النادي المضيف عقوبة خوض مبارياته على أرضه بدون جمهور إضافة إلى غرامة مالية او إعادة المباراة أو اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة (2–0) ويتم تحديد العقوبة عن طريق لجنة الانضباط.

الجيش الملكي الاهلي دوري ابطال افريقيا

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

فتاوى

فتاوى واحكام..كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ ..هل دخول الحمام في الظلام يعرضك لـ مَسّ الجن..هل أستطيع الزواج بمن أحب في الجنة؟

دار الافتاء

حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

الدعاء

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل.. تقي المسلم من الشرور والأذى

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

