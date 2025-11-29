وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الافريقي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبتنظيم الاهرام ابدو والذي تم تنظيمه تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل".

وبكلمته توجهه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر الى السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي راعي المؤتمر والحضور الكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي حضرت المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط والوزير الأسبق، والكاتبة الصحفية نيفين كامل رئيس تحرير الاهرام ابدو، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الاهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، اصحاب السعادة السفراء الأفارقة، والحضور الكريم.

وقال صبحي: أتشرف بان اكون من المدعوين في هذا الملتقى وهذا المؤتمر والذي يعبر عن العلاقة المصرية الافريقية داخل مؤسسة الاهرام العريقة التي تحتفل بمرور ١٥٠ سنة على انشاءها وبتنظيم الأهرام ابدو الذي يحتفل ب ٣٠ عاما واتوجه لهم بالتحية على هذا الابتكار لتشجيع الفكر الاقتصادي.

استراتيجية للشباب المصري والافريقي

وأضاف وزير الشباب : يسعدنا بوزارة الشباب والرياضة ان نضع استراتيجية للشباب المصري والافريقي تهدف الى تمكين الشباب خاصة أن نسبة الشباب في مصر تصل الى ٦٥ ٪؜ .

وأشار وزير الرياضة إلى انه لفت نظري في تقرير الأهرام ابدو انه بحلول عام ٢٠٣٦ ستصل نسبة الشباب الأفريقي في العالم الي

٤٢ ٪؜ من شباب العالم.

وأوضح الوزير انه من أجل تمكين الشباب وضعنا الاستراتيجية الوطنية لتحقيق ذلك.

واختتم صبحي كلمته قائلاً: يسعدنا المشاركة في هذا المحفل وسنشارك في جميع الرؤى والتوصيات التي سيصل اليها المؤتمر في ختامه خاصةً أن الشباب هو أحد المحاور الأساسية للتنمية في افريقيا.