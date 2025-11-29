قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الافريقي

وزير الرياضة
وزير الرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  افتتاح المؤتمر الاقتصادي  المصري الأفريقي والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبتنظيم الاهرام ابدو والذي  تم تنظيمه تحت  عنوان "أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل".

وبكلمته توجهه  الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة بالشكر  الى السيد  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي راعي المؤتمر والحضور الكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي حضرت المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط والوزير الأسبق، والكاتبة الصحفية نيفين كامل رئيس تحرير الاهرام ابدو، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الاهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، اصحاب السعادة السفراء الأفارقة، والحضور الكريم.

وقال صبحي: أتشرف بان  اكون  من المدعوين في هذا الملتقى وهذا المؤتمر والذي  يعبر عن العلاقة المصرية الافريقية داخل مؤسسة الاهرام العريقة التي تحتفل بمرور ١٥٠ سنة على انشاءها وبتنظيم الأهرام  ابدو الذي يحتفل ب ٣٠ عاما  واتوجه لهم بالتحية على هذا الابتكار لتشجيع الفكر الاقتصادي.

استراتيجية للشباب المصري والافريقي 

وأضاف وزير الشباب : يسعدنا بوزارة الشباب والرياضة ان نضع استراتيجية للشباب المصري والافريقي تهدف الى تمكين الشباب خاصة أن نسبة الشباب في مصر تصل الى ٦٥ ٪؜ .

وأشار وزير الرياضة إلى انه لفت  نظري في تقرير الأهرام ابدو انه بحلول عام ٢٠٣٦ ستصل نسبة الشباب الأفريقي في العالم الي 
٤٢ ٪؜ من شباب العالم.

وأوضح الوزير  انه من أجل تمكين الشباب وضعنا الاستراتيجية الوطنية لتحقيق ذلك.

واختتم صبحي كلمته قائلاً: يسعدنا المشاركة في  هذا المحفل وسنشارك في جميع الرؤى والتوصيات التي سيصل اليها المؤتمر في ختامه خاصةً أن الشباب هو أحد المحاور الأساسية للتنمية في افريقيا.

