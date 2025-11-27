وزير الرياضة يلتقي مجموعة من المتخصصين في التسويق الرياضي للاعبين

في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة إدارة المواهب وتعظيم موارد اللاعبين والأندية، عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ اجتماعًا مع مجموعة من المتخصصين في مجال التسويق الرياضي للاعبين، ضم أحمد عبدون، وسعيد حنفي، وأحمد عاصم، ونانسي أباظة، وذلك لبحث آليات تطوير منظومة التسويق الرياضي في مصر.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية دعم الكوادر العاملة في مجال التسويق الرياضي وتعزيز الاستثمار الرياضي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة احترافية تواكب التطور العالمي في إدارة اللاعبين.

وناقش الحضور أبرز التحديات الحالية وسبل تطوير أدوات التسويق، مع الاتفاق على إعداد تصور شامل لبرامج التدريب وتوسيع التعاون مع الشركات والاتحادات الرياضية، إلى جانب تنسيق الجهود مع الجهات المعنية داخل الوزارة.