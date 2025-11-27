دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل

بحثت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم في اجتماع تنسيقي تم عقده بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سنويًا ضمن فعاليات النسخة الجديدة من احتفالية «قادرون باختلاف».

حضر الاجتماع التنسيقي المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وعدد من قيادات المجلس والوزارة.

ناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والتجهيزات المطلوبة، إلى جانب الاتفاق على محاور العمل المشتركة بين الجهات المعنية لضمان خروج الحدث بالشكل الأمثل.

توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاجتماع يستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية والمجالس القومية مع المجتمع المدني بهدف تحقيق التكامل في الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تضمنتها الاستراتيجيات القومية في الجمهورية الجديدة، واحداث أثر إيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، وتشجيع النماذج الإيجابية المتميزة منهم في المجالات المختلفة، الذي سينعكس بالضرورة على وعي المجتمع تجاه هذه الفئة الهامة، فضلًا عن الوقوف على مستجدات أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، للعمل على حلها، لافته أن هذا الاحتفال يحرص على حضوره فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستماع لأفكارهم وأرائهم، ويصدر عقبها مجموعة من القرارات والتوجيهات لكافة مؤسسات الدولة للعمل على تنفيذها.