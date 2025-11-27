قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
أخبار البلد

دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل

الدكتورة إيمان كريم والدكتور أشرف صبحي
أمل مجدى

بحثت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم في اجتماع تنسيقي تم عقده بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سنويًا ضمن فعاليات النسخة الجديدة من احتفالية «قادرون باختلاف».

حضر الاجتماع التنسيقي المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وعدد من قيادات المجلس والوزارة.

ناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والتجهيزات المطلوبة، إلى جانب الاتفاق على محاور العمل المشتركة بين الجهات المعنية لضمان خروج الحدث بالشكل الأمثل.

توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاجتماع يستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية والمجالس القومية مع المجتمع المدني بهدف تحقيق التكامل في الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تضمنتها الاستراتيجيات القومية في الجمهورية الجديدة، واحداث أثر إيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، وتشجيع النماذج الإيجابية المتميزة منهم في المجالات المختلفة،  الذي سينعكس بالضرورة على وعي المجتمع تجاه هذه الفئة الهامة، فضلًا عن الوقوف على مستجدات أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، للعمل على حلها، لافته أن هذا الاحتفال يحرص على حضوره فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستماع لأفكارهم وأرائهم، ويصدر عقبها مجموعة من القرارات والتوجيهات لكافة مؤسسات الدولة للعمل على تنفيذها.

الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزير الشباب والرياضة اجتماع تنسيقي احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة قادرون باختلاف

