آرني سلوت يكشف آخر مستجدات حالة لاعبي الفريق

قدم أرنى سلوت مدرب فريق ليفربول، تحديثا لآخر مستجدات حالة بعض لاعبى الفريق المصابين، قبل لقاء وست هام يونايتد، بالجولة 13، من عمر بطولة الدورى الإنجليزى.

ومن المقرر أن يعود أليسون بيكر إلى تشكيل ليفربول، بينما قد يعود فلوريان فيرتز أيضًا إلى التدريبات قبل المواجهة مع وست هام يونايتد.

وغاب حارس المرمى أليسون عن المباراة التى خسرها ليفربول أمام آيندهوفن فى دورى أبطال أوروبا مساء الأربعاء بسبب المرض.

وكانت شكوى عضلية قد أدت لغياب فيرتز عن تلك المباراة بعد أن كان خارج الملعب فى الخسارة السابقة أمام نوتنجهام فورست أيضًا.

وقال مدرب الفريق أرن سلوت فى مؤتمره الصحفى قبل مواجهة وست هام يوم الخميس: «تدرب أليسون مرة أخرى مع الفريق اليوم، لذا نأمل ونتوقع أن يكون متاحًا أمام وست هام».

وتابع: «سيخوض فيرتز غدًا آخر يوم من برنامجه التأهيلى. لذا، إذا سارت الأمور على ما يرام، يُمكنه التدرب مع الفريق يوم السبت. بدأ إيكيتيكى المباراة مع آيندهوفن لكنه اضطر للخروج فى وقت مبكر من الشوط الثانى بسبب مشكلة فى الظهر».

وتابع سلوت عن الدولى الفرنسى: «إنهم لا يتوقعون أن تكون هذه مشكلة كبيرة، لكن المباريات تأتى بسرعة لذا دعونا نرى ما سيحدث فى نهاية الأسبوع».

وسُئل المدرب أيضًا عن مدى اقتراب جو جوميز من القدرة على لعب «دقائق ذات معنى»، وقال: «إنه قريب من المشاركة. كان بإمكانه المشاركة أمس أيضًا من حيث الدقائق. لكن عندما نكون متأخرين بنتيجة 2-1 أو 3-1، أميل إلى إجراء تبديلات هجومية».