مفاجأة بشأن المرشح لخلافة أرني سلوت في ليفربول.. من هو؟

مستقبل غامض ينتظر المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وسط مطالب برحيله وإقالته من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية والهزائم التي تعرض لها الريدز منذ بداية الموسم.

آخر هذه الهزائم كانت الهزيمة المريرة التي تلقاها ليفربول على يد نوتنجهام فورست بنتيجة 0-3 مساء السبت على ملعب الأنفيلد.

مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سقط ليفربول على ملعبه "أنفيلد" أملم نوتنجهام فورست بثلاثية، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية نوتنجهام فورست، جاءت عن طريق موريلو، نيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت، في الدقائق 33، 46 و78 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم نوتنجهام فورست للمركز السادس عشر بوصوله للنقطة 12.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ليفربول 3 أهداف في ملعبه بالبريميرليج، دون النجاح في تسجيل أي هدف، منذ أغسطس 2015".

ويستعد ليفربول لخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام فريق أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل مباراته أمام وست هام الأحد المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يرحل سلوت عن ليفربول؟

هزيمة ليفربول الأخيرة أمام نوتنجهام فورست تعد الهزيمة السادسة للريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 12 جولة فقط، الأمر الذي فجر ثورة غضب جماهيرية ومطالب واسعة بإقالة سلوت من منصبه.

وبدأت الأحاديث في وسائل الإعلام البريطانية حول المرشحين لخلافة سلوت مع احتمالية صدور قرار بإقالة المدرب الهولندي من منصبه بعد أن تولى المهمة في يوليو 2024 خلفاً للمدرب الألماني يورجن كلوب.

الاسم الأبرز والذي يتصدر قائمة الترشيحات لخلافة أرني سلوت هو يورغن كلوب المدرب السابق للريدز من أجل العودة مجدداً لقيادة دفة الأمور في قلعة "آنفيلد".

وكشف تقرير نشره sportbible عن دخول كلوب بقوة دائرة الترشيحات لقيادة ليفربول خاصة في ظل درايته بكافة الأمور داخل النادي بعد أن تولى المهمة لمدة 9 أعوام من قبل.

ومنذ رحيله عن ليفربول، يتولى كلوب دوراً إدارياً لاكتشاف المواهب في إحدى الشركات العالمية التي تتولى رعاية عدة أندية أوروبية مثل سالزبورغ النمساوي.