البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مفاجأة بشأن المرشح لخلافة أرني سلوت في ليفربول.. من هو؟

سلوت وصلاح
سلوت وصلاح
أحمد أيمن

مستقبل غامض ينتظر المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وسط مطالب برحيله وإقالته من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية والهزائم التي تعرض لها الريدز منذ بداية الموسم.

آخر هذه الهزائم كانت الهزيمة المريرة التي تلقاها ليفربول على يد نوتنجهام فورست بنتيجة 0-3 مساء السبت على ملعب الأنفيلد.

مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سقط ليفربول على ملعبه "أنفيلد" أملم نوتنجهام فورست بثلاثية، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية نوتنجهام فورست، جاءت عن طريق موريلو، نيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت، في الدقائق 33، 46 و78 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم نوتنجهام فورست للمركز السادس عشر بوصوله للنقطة 12.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ليفربول 3 أهداف في ملعبه بالبريميرليج، دون النجاح في تسجيل أي هدف، منذ أغسطس 2015".

ويستعد ليفربول لخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام فريق أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل مباراته أمام وست هام الأحد المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يرحل سلوت عن ليفربول؟

هزيمة ليفربول الأخيرة أمام نوتنجهام فورست تعد الهزيمة السادسة للريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 12 جولة فقط، الأمر الذي فجر ثورة غضب جماهيرية ومطالب واسعة بإقالة سلوت من منصبه.

وبدأت الأحاديث في وسائل الإعلام البريطانية حول المرشحين لخلافة سلوت مع احتمالية صدور قرار بإقالة المدرب الهولندي من منصبه بعد أن تولى المهمة في يوليو 2024 خلفاً للمدرب الألماني يورجن كلوب.

الاسم الأبرز والذي يتصدر قائمة الترشيحات لخلافة أرني سلوت هو يورغن كلوب المدرب السابق للريدز من أجل العودة مجدداً لقيادة دفة الأمور في قلعة "آنفيلد".

وكشف تقرير نشره sportbible عن دخول كلوب بقوة دائرة الترشيحات لقيادة ليفربول خاصة في ظل درايته بكافة الأمور داخل النادي بعد أن تولى المهمة لمدة 9 أعوام من قبل.

ومنذ رحيله عن ليفربول، يتولى كلوب دوراً إدارياً لاكتشاف المواهب في إحدى الشركات العالمية التي تتولى رعاية عدة أندية أوروبية مثل سالزبورغ النمساوي.

