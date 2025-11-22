ليس عدلا .. سلوت يدافع عن صلاح قبل مواجهة نوتنجهام

دافع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الدولي المصري محمد صلاح، بعد تعرض الأخير للانتقادات بسبب أدائه خلال المباريات الماضية.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "محمد صلاح يفعل ما نطلبه منه مثل أي لاعب آخر في الفريق، أعلم جيدًا محادثاتي معه خلال عام ونصف من العمل معًا".

وتابع: "عندما تتحدث عن صلاح فيكون التركيز دائمًا على أرقامه الهجومية وكيف يقوم بمساعدة الفريق، حيث إنه لم يكن من المتوقع أن يسجل نفس عدد الأهداف والصناعة مثل النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف: "ربما هناك ملاحظات عليه في الجانب الدفاعي، لأننا باستثناء تكافئ مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي، كنا نملك الاستحواذ في غالبية المواجهات الأخرى، لذلك كان ما يقدمه صلاح بالكرة أهم بكثير من دوره وهو لا يملك الكرة".

سلوت يدافع عن صلاح

وأكمل: "ليس من العدل التركيز على أداء محمد صلاح فقط في مباراة السيتي، لقد كانوا الأفضل، وعانينا في عدة مراكز خلال الشوط الأول، ليس في مركزه فقط".

واختتم: "رغم ذلك لم نسمح بصنع فرصة كبيرة علينا خلال الشوط الأول، كما أننا بعد ذلك عدلنا عدة نقاط، ربما لم يلاحظها أحد، لكننا كنن الأفضل في الشوط الثاني ضد السيتي