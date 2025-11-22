قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
رياضة

ليس عدلا .. سلوت يدافع عن صلاح قبل مواجهة نوتنجهام

القسم الرياضي

دافع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الدولي المصري محمد صلاح، بعد تعرض الأخير للانتقادات بسبب أدائه خلال المباريات الماضية.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "محمد صلاح يفعل ما نطلبه منه مثل أي لاعب آخر في الفريق، أعلم جيدًا محادثاتي معه خلال عام ونصف من العمل معًا".

وتابع: "عندما تتحدث عن صلاح فيكون التركيز دائمًا على أرقامه الهجومية وكيف يقوم بمساعدة الفريق، حيث إنه لم يكن من المتوقع أن يسجل نفس عدد الأهداف والصناعة مثل النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف: "ربما هناك ملاحظات عليه في الجانب الدفاعي، لأننا باستثناء تكافئ مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي، كنا نملك الاستحواذ في غالبية المواجهات الأخرى، لذلك كان ما يقدمه صلاح بالكرة أهم بكثير من دوره وهو لا يملك الكرة".

سلوت يدافع عن صلاح

وأكمل: "ليس من العدل التركيز على أداء محمد صلاح فقط في مباراة السيتي، لقد كانوا الأفضل، وعانينا في عدة مراكز خلال الشوط الأول، ليس في مركزه فقط".

واختتم: "رغم ذلك لم نسمح بصنع فرصة كبيرة علينا خلال الشوط الأول، كما أننا بعد ذلك عدلنا عدة نقاط، ربما لم يلاحظها أحد، لكننا كنن الأفضل في الشوط الثاني ضد السيتي

صلاح محمد صلاح ليفربول آرني سلوت

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

