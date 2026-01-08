جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء

أكد جمال رائف، خبير الشؤون الدولية، أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لأرض الصومال تفتح أبواب الجحيم على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والتي بها الحركات الانفصالية والتي تتحدث عن التقسيم في عدد من الدول، موضحًا أن هذا النموذج تحاول تصديرها إسرائيل لإشعال هذا النطاق الجغرافي وتشبيك هذا الأمر مع الأحداث في الشرق الأوسط.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تريد تصعيد وتوسيع الصراع بين الشرق الأوسط ووصولًا للعمق الإفريقي، وهذا سيدخل أطرافا أخرى إلى الصراع، موضحًا أن هذه التحركات والاستفزاز لدول القرن الأفريقي، وأن إسرائيل تريد أن تتحدى الجميع بتحركاتها الحالية فيه.

وأشار جمال رائف، إلى أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو تحرك تريد من خلاله معاقبة المجتمع الدولي لاعترافه بفلسطين، وتريد وضع الدول الكبرى تحت ضغط، ما شهده الجانب الإسرائيلي من ضغط دولي كبير؛ تسبب في غضب الجانب الإسرائيلي الذي يريد الآن صنع أي أمر يأرق مصالح الدول الكبرى.

ونوه جمال رائف، بأن تحرك إسرائيل في أرض الصومال، يوضح أن إسرائيل تسعى لتحقيق احتلال ناعم لمزيد من الأراضي العربية، متابعًا: "روسيا والصين مصالحهما الآن في خطر، لأن وجود إسرائيل يهدد مصالحهما في أفريقيا".