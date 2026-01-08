قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
توك شو

جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء

إسراء صبري

أكد جمال رائف، خبير الشؤون الدولية، أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لأرض الصومال تفتح أبواب الجحيم على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والتي بها الحركات الانفصالية والتي تتحدث عن التقسيم في عدد من الدول، موضحًا أن هذا النموذج تحاول تصديرها إسرائيل لإشعال هذا النطاق الجغرافي وتشبيك هذا الأمر مع الأحداث في الشرق الأوسط.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تريد تصعيد وتوسيع الصراع بين الشرق الأوسط ووصولًا للعمق الإفريقي، وهذا سيدخل أطرافا أخرى إلى الصراع، موضحًا أن هذه التحركات والاستفزاز لدول القرن الأفريقي، وأن إسرائيل تريد أن تتحدى الجميع بتحركاتها الحالية فيه.

وأشار جمال رائف، إلى أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو تحرك تريد من خلاله معاقبة المجتمع الدولي لاعترافه بفلسطين، وتريد وضع الدول الكبرى تحت ضغط، ما شهده الجانب الإسرائيلي من ضغط دولي كبير؛ تسبب في غضب الجانب الإسرائيلي الذي يريد الآن صنع أي أمر يأرق مصالح الدول الكبرى.

ونوه جمال رائف، بأن تحرك إسرائيل في أرض الصومال، يوضح أن إسرائيل تسعى لتحقيق احتلال ناعم لمزيد من الأراضي العربية، متابعًا: "روسيا والصين مصالحهما الآن في خطر، لأن وجود إسرائيل يهدد مصالحهما في أفريقيا".

