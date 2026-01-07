لازم موقف عربي شامل .. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء لـ «أرض الصومال» |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أرض الصومال تمثل أزمة مقبلة، مشيرًا إلى أن ما يسمى أرض الصومال جزء من دولة الصومال، مضيفًا أن الصهاينة يسعون لبناء قاعدة عسكرية في هذه المنطقة.

وأضاف أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد مساء أمس الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية التي تخطط لها إسرائيل في ما يسمى أرض الصومال تستهدف أمن المنطقة بأكملها، متابعًا أن العالم العربي عليه دور في التصدي للتحركات الإسرائيلية بالبحر الأحمر.

وتابع موسى أنه يخشى من قيام بعض الدول خلال الأيام المقبلة بالاعتراف بما يسمى أرض الصومال، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قد تعترف بها من أجل مصالحها الخاصة.

وأشار إلى أن مصر ترفض تقسيم أي دولة عربية، مؤكدًا ضرورة التحرك العربي ضد هذا الأمر، وأن ما يسمى أرض الصومال لا يجوز أن يُسمح له بأن يكون دولة.