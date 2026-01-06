الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: حفظ الشكوى المقدمة من جريدة «المصري اليوم» ضد الموقع الإلكتروني «نجم الجماهير»، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14/12/2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد الاتفاق على عدم نشر المقالات بالجريدة في الموقع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، وهو ما وافقت عليه الجريدة.



ثانيًا: إحالة شكوى نادي الزمالك للألعاب الرياضية إلى نقابة الصحفيين، والمقدمة ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات.