مواصفات فولكس فاجن تايرون 2026 الجديدة| صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن تايرون موديل 2026

وتوافر هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولكس فاجن تايرون موديل 2026، وتنتمي فاجن تايرون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك فولكس فاجن تايرون موديل 2026

تستمد سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تايرون موديل 2026

زودت سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات فولكس فاجن تايرون موديل 2026

تحتيو سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

أسعار فولكس فاجن تايرون موديل 2026

تباع سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و690 ألف جنيه .