قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

مازال موظفو القطاع الحكومي والخاص والطلاب، ينتظرون قراراً بمد إجازة عيد الميلاد المجيد خاصة مع حلولها في نهاية الأسبوع، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية والتساؤلات زادت عن :" هل الخميس إجازة رسمية؟" .

إجازة عيد الميلاد المجيد

بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا من رئيس الوزراء ووزير العمل، فإن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 هي اليوم الأربعاء 7 يناير فقط، ولم يصدر قرار بترحيل الإجازة لـ غدا الخميس كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية حتى تكون عطلة نهاية الأسبوع يومين أو ثلاثة.

هل الخميس اجازة رسمية

ومع الساعات الأخيرة في يوم إجازة عيد الميلاد المجيد، يتوقع الكثير مد الإجازة غداً الخميس باعتباره نهاية الأسبوع ويحل بعده يومان عطلة أسبوعية وهما الجمعة والسبت ، فكان يترقب المواطنين الحصول على إجازة يوم الأربعاء والخميس مع عطلة نهاية الاسبوع احتفالاً بعيد الميلاد المجيد باعتبارها أول إجازة رسمية في 2026.

لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بأن يكون غداً الخميس إجازة رسمية ، واكتفى مجلس الوزراء و وزير العمل بإعلان إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير لكل قطاعات الدولة دون ترحيل للإجازة أو تمديدها.

وبذلك يعتبر غداً الخميس 8 يناير يوم عمل طبيعي في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، على أن يعقبه الجمعة والسبت إجازة أسبوعية .

اجازة رسمية

إجازة عيد الميلاد المجيد كام يوم؟



وفقاً لقرارات الحكومة، فإن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء إجازة 7 يناير2026 لكل القطاعات الحكومي والخاص والبنوك والمدراس والجامعات، على أن يٌستأنف العمل صباح الغد الخميس 8 يناير.

الحكومة تعلن إجازة عيد الميلاد للقطاع الحكومي والخاص

ومنذ أيام قليلة، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء ، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.