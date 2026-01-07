قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

هل الخميس اجازة رسمية ؟
هل الخميس اجازة رسمية ؟
رشا عوني

مازال موظفو القطاع الحكومي والخاص والطلاب، ينتظرون قراراً بمد إجازة عيد الميلاد المجيد خاصة مع حلولها في نهاية الأسبوع، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية والتساؤلات زادت عن :" هل الخميس إجازة رسمية؟" . 

إجازة عيد الميلاد المجيد

بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا من رئيس الوزراء ووزير العمل، فإن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 هي اليوم الأربعاء 7 يناير فقط، ولم يصدر قرار بترحيل الإجازة لـ غدا الخميس كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية حتى تكون عطلة نهاية الأسبوع يومين أو ثلاثة. 

بعد قرار المركزي.. هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب؟ - الأسبوع
هل الخميس اجازة رسمية

هل الخميس إجازة رسمية؟

ومع الساعات الأخيرة في يوم إجازة عيد الميلاد المجيد، يتوقع الكثير مد الإجازة غداً الخميس باعتباره نهاية الأسبوع ويحل بعده يومان عطلة أسبوعية وهما الجمعة والسبت ، فكان يترقب المواطنين الحصول على إجازة يوم الأربعاء والخميس مع عطلة نهاية الاسبوع احتفالاً بعيد الميلاد المجيد باعتبارها أول إجازة رسمية في 2026. 

لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بأن يكون غداً الخميس إجازة رسمية ، واكتفى مجلس الوزراء و وزير العمل بإعلان إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير لكل قطاعات الدولة دون ترحيل للإجازة أو تمديدها.

وبذلك يعتبر غداً الخميس 8 يناير يوم عمل طبيعي في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، على أن يعقبه الجمعة والسبت إجازة أسبوعية .

غدًا الخميس إجازة رسمية لهذه الفئات (تفاصيل) - إيجي إن
اجازة رسمية

إجازة عيد الميلاد المجيد كام يوم؟


وفقاً لقرارات الحكومة، فإن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء إجازة 7 يناير2026 لكل القطاعات الحكومي والخاص والبنوك والمدراس والجامعات، على أن يٌستأنف العمل صباح الغد الخميس 8 يناير. 

الحكومة تعلن إجازة عيد الميلاد للقطاع الحكومي والخاص

ومنذ أيام قليلة، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء ، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

الخميس اجازة رسمية اجازة 7 يناير اجازة عيد الميلاد الاجازات الرسمية 2026 اجازات شهر يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

انفوجراف

انفوجراف.. مصر تسجل أداء سياحيا أعلى من متوسط النمو العالمي

شمول

كيف تغير شبكة المدفوعات الرقمية علاقة الرقابة بالشركات المالية؟

تحول رقمى

من الورق إلى المنصات الذكية.. كيف تعيد الدولة تنظيم التمويل غير المصرفي رقميا؟

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد