هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب تغطية إخبارية عن موعد إجازة عيد الميلاد 2026، وعدد أيام الإجازة الرسمية وهل سيحصل الموظفون على يوم واحد، أم عطلة ممتدة تشمل يومي الأربعاء والخميس؟ وهل القرار يشمل القطاع الخاص أم يقتصر على الحكومي العام؟

أوضح مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأربعاء 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء تهنئته لجميع المواطنين المسيحيين متمنيًا لهم الأمن والاستقرار والتقدم.

وفي القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويحق لصاحب العمل تشغيل الموظف في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع إلزامه بتعويض العامل أجر اليوم بالإضافة إلى أجر مضاعف، أو منحه يومًا آخر بدلًا منه بناءً على طلب كتابي.

