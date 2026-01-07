قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

السبت شغال.. مواعيد عمل مكاتب التموين خلال الإجازات 2026

مواعيد عمل مكاتب التموين
مواعيد عمل مكاتب التموين
خالد يوسف

يبحث الكثير من المواطنين، عن مواعيد عمل مكاتب التموين خلال الإجازات، وذلك بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، حيث تواصل مكاتب التموين تقديم خدماتها للمواطنين وفق ضوابط ومواعيد محددة، مع مراعاة قرارات الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

مواعيد عمل مكاتب التموين خلال الإجازات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، على أن تسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ومن جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن عيد الميلاد المجيد، يعد إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بمختلف القطاعات، ويأتي ضمن قائمة العطلات والأعياد الرسمية المعتمدة سنويًا.

مواعيد عمل مكاتب التموين السبت

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل مكاتب التموين، مشيرة الى أن مكاتب التموين تعمل يوم السبت ضمن أيام العمل الأسبوعية المعتادة، في الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا، وتغلق المكاتب يوم الجمعة باعتباره عطلة أسبوعية رسمية.

كما أشارت الوزارة، إلى أن بعض مكاتب التموين الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قد تستمر في تقديم خدماتها خلال فترة مسائية إضافية تمتد حتى الساعة 5:00 مساءً، وذلك بهدف تخفيف التكدس وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية يوم السبت

حول مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية يوم السبت، تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين عملها يوم السبت لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد الرسمية.

وتعمل المجمعات الاستهلاكية وفق جداول زمنية مرنة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن الغالبية العظمى منها تبدأ العمل من الساعة الـ 10 صباحا حتى الساعة الـ 7 مساء، مع زيادة فترات العمل خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

خدمات مكاتب التموين 2026

تقدم مكاتب التموين مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، من أبرزها:

ـ استخراج بطاقة تموينية جديدة.

ـ إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقات التموينية.

ـ الفصل الاجتماعي من بطاقة العائلة.

ـ نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

ـ تحديث بيانات الرقم القومي.

ـ إضافة الزوجة أو الأبناء وفق الضوابط المقررة.

ـ استخراج بطاقة صرف خبز فقط.

محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
مستقبل وطن الشرقية
محافظ الشرقية
