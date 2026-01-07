قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

بطاقة التموين
بطاقة التموين
خالد يوسف

يتساءل الكثير من المواطنين، عن خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026، وذلك لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، فقد أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستمارات الإلكترونية لتحديث البيانات عبر المنصات الرقمية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026، من خلال إتاحة الاستمارات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، مع التأكيد على أن جميع أرباب الأسر يمكنهم استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين، بما يسمح بدخول أسر جديدة للمنظومة التموينية وفقًا لمعايير الاستحقاق.

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية هــنــــا.
ـ اختيار «خدمات التموين» من القائمة الرئيسية
ـ الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»
ـ قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها
ـ الضغط على «بدء الخدمة» واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

فيما يخص شروط تحديث بيانات بطاقة التموين، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

ـ مطابقة جميع البيانات المدخلة لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.


ـ الرجوع إلى الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تصحيح أي بيانات
ـ الإقرار بصحة البيانات المقدمة وتحمل المسئولية القانونية عنها
ـ استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.
ـ رفض أي طلب يتضمن بيانات ناقصة أو غير صحيحة.
ـ الالتزام الكامل بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

مستندات تحديث بطاقة التموين

وحول مستندات تحديث بطاقة التموين، فقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من المستندات تتضمن  ما يلي:

ـ بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
ـ إيصال كهرباء حديث لمحل السكن.


ـ وثيقة الزواج.
ـ بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
ـ المؤهلات الدراسية للأبناء والمقيمين.
ـ بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الزوجة والأبناء.
ـ رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد من ذوي الإعاقة.
ـ المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
ـ بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين أون لاين

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن البطاقة التموين أون لاين، فإنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين وحالة الصرف بسهولة من خلال:

ـ الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.


ـ اختيار «تصفح الخدمات».
ـ الضغط على «استعلام عن الصرف».
ـ تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول والرقم السري.
ـ تظهر بيانات البطاقة التموينية وحالة الصرف بشكل فوري.

بطاقة التموين تحديث بطاقة التموين تحديث بطاقة التموين أونلاين صرف الدعم التمويني وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: المؤمن يعيش في النور ويأنف من الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام

في يوم ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي: مسيرة علمٍ وصوتٍ قرآنيٍ عذب

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد