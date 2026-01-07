في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

يتساءل الكثير من المواطنين، عن خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026، وذلك لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، فقد أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستمارات الإلكترونية لتحديث البيانات عبر المنصات الرقمية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026، من خلال إتاحة الاستمارات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، مع التأكيد على أن جميع أرباب الأسر يمكنهم استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين، بما يسمح بدخول أسر جديدة للمنظومة التموينية وفقًا لمعايير الاستحقاق.

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية هــنــــا.

ـ اختيار «خدمات التموين» من القائمة الرئيسية

ـ الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»

ـ قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها

ـ الضغط على «بدء الخدمة» واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

فيما يخص شروط تحديث بيانات بطاقة التموين، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

ـ مطابقة جميع البيانات المدخلة لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.



ـ الرجوع إلى الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تصحيح أي بيانات

ـ الإقرار بصحة البيانات المقدمة وتحمل المسئولية القانونية عنها

ـ استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

ـ رفض أي طلب يتضمن بيانات ناقصة أو غير صحيحة.

ـ الالتزام الكامل بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

مستندات تحديث بطاقة التموين

وحول مستندات تحديث بطاقة التموين، فقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من المستندات تتضمن ما يلي:

ـ بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

ـ إيصال كهرباء حديث لمحل السكن.



ـ وثيقة الزواج.

ـ بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

ـ المؤهلات الدراسية للأبناء والمقيمين.

ـ بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الزوجة والأبناء.

ـ رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد من ذوي الإعاقة.

ـ المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

ـ بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين أون لاين

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن البطاقة التموين أون لاين، فإنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين وحالة الصرف بسهولة من خلال:

ـ الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.



ـ اختيار «تصفح الخدمات».

ـ الضغط على «استعلام عن الصرف».

ـ تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول والرقم السري.

ـ تظهر بيانات البطاقة التموينية وحالة الصرف بشكل فوري.