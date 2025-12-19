الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

تزايدت عمليات بحث المواطنين حول إضافة المواليد على بطاقة التموين وموعد إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بهدف تمكين الأسر من إضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية، في ظل تأكيدات وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إضافة المواليد تقتصر على فئات مستحقة محددة فقط.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

خدمة إضافة عامة للمواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025، مقصورة على فئات بعينها من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك حال إتاحتها رسميا عبر بوابة مصر الرقمية.

ضوابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أنه يحق للمواطن تقديم طلب واحد فقط لإضافة المواليد أو الأفراد غير المقيدين، وفي حال تسجيل أكثر من طلب يتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الإضافة، أبرزها:

ألا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 4 أفراد وهم زوج وزوجة و2 من الأبناء.

إمكانية إضافة فرد رابع في حال كانت البطاقة تضم 3 أفراد فقط، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ألا يقل عمر الابن أو الابنة المراد إضافته عن 4 سنوات.

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2025

حددت وزارة التموين الخطوات الواجب اتباعها لإضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إتاحة الخدمة رسميا، وتشمل:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

الضغط على أيقونة التموين.

اختيار خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين.

تسجيل رقم الهاتف المحمول والرقم السري.

إدخال الاسم الأول للأم الوالدة.

الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

تدوين اسم المولود المراد إضافته على أن يكون الاسم رباعيا.

إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة واختيار صفة ضم الأبناء.

الضغط على أيقونة إضافة لإتمام الطلب.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2025

تشمل الفئات المستحقة لإضافة المواليد الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وكذلك الأسر التي يقل عدد أفرادها المقيدين على البطاقة عن 4 أفراد، على أن يتم استكمال العدد بحد أقصى 4 أفراد فقط، وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أوضحت الوزارة أن استقبال طلبات إضافة المواليد يقتصر على الفئات المستحقة التالية:

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقوا معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

وسيتمكن أبناء هذه الفئات من التقديم فور تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة.