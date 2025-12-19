قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

لتموين
لتموين
محمد غالي

تزايدت عمليات بحث المواطنين حول إضافة المواليد على بطاقة التموين وموعد إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بهدف تمكين الأسر من إضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية، في ظل تأكيدات وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إضافة المواليد تقتصر على فئات مستحقة محددة فقط.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

خدمة إضافة عامة للمواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025، مقصورة على فئات بعينها من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك حال إتاحتها رسميا عبر بوابة مصر الرقمية.

 

ضوابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أنه يحق للمواطن تقديم طلب واحد فقط لإضافة المواليد أو الأفراد غير المقيدين، وفي حال تسجيل أكثر من طلب يتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الإضافة، أبرزها:
ألا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 4 أفراد وهم زوج وزوجة و2 من الأبناء.
إمكانية إضافة فرد رابع في حال كانت البطاقة تضم 3 أفراد فقط، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
ألا يقل عمر الابن أو الابنة المراد إضافته عن 4 سنوات.

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2025

حددت وزارة التموين الخطوات الواجب اتباعها لإضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إتاحة الخدمة رسميا، وتشمل:
الدخول على بوابة مصر الرقمية.
الضغط على أيقونة التموين.
اختيار خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين.
تسجيل رقم الهاتف المحمول والرقم السري.
إدخال الاسم الأول للأم الوالدة.
الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
تدوين اسم المولود المراد إضافته على أن يكون الاسم رباعيا.
إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.
تحديد صلة القرابة واختيار صفة ضم الأبناء.
الضغط على أيقونة إضافة لإتمام الطلب.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2025

تشمل الفئات المستحقة لإضافة المواليد الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وكذلك الأسر التي يقل عدد أفرادها المقيدين على البطاقة عن 4 أفراد، على أن يتم استكمال العدد بحد أقصى 4 أفراد فقط، وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أوضحت الوزارة أن استقبال طلبات إضافة المواليد يقتصر على الفئات المستحقة التالية:
مستحقو معاش تكافل وكرامة.
حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقوا معاش التضامن الاجتماعي.
أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
أبناء الأسر البديلة.

وسيتمكن أبناء هذه الفئات من التقديم فور تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد بطاقة التموين البطاقات التموينية منصة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

فيلم الست

إيرادات السينما المصرية أمس | مني زكي الأولى .. والسلم والثعبان الثالث

بوسي

ظهور لافت لـ بوسي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد