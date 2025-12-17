قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
محافظات

فى حملة مشتركة للتموين وحماية المستهلك.. ضبط 2160 كيس منظفات بدون فواتير بالأقصر

فى حملة مشتركة للتموين وحماية المستهلك ...ضبط 2160 كيس منظفات بدون فواتير والتحفظ عليها
فى حملة مشتركة للتموين وحماية المستهلك ...ضبط 2160 كيس منظفات بدون فواتير والتحفظ عليها
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة بناحية شرق السكة  بمدينة الأقصر، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والمخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 2160 كيس منظفات بدون فواتير أو مستندات، حيث تم ضبط 90 كرتونة بواقع 24 كيسًا لكل كرتونة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضري جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبناءً على تكليفات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المهندسة فاتن صلاح سليمان

العيش الشمسي والطعمية والملوخية.. ممارسات تراثية بطريقها للتسجيل باليونسكو

المستشار أحمد طلبة

رئيس لجنة متابعة انتخابات جنوب القاهرة: انتظام عملية التصويت

جانب من المؤتمر

الانتخابات بالإسماعيلية.. تأخير فتح لجان التل الكبير بسبب الأحوال الجوية

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

