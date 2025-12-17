فى حملة مشتركة للتموين وحماية المستهلك.. ضبط 2160 كيس منظفات بدون فواتير بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة بناحية شرق السكة بمدينة الأقصر، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والمخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 2160 كيس منظفات بدون فواتير أو مستندات، حيث تم ضبط 90 كرتونة بواقع 24 كيسًا لكل كرتونة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضري جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبناءً على تكليفات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.