تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
محافظات

خرجوا قبل السقوط بلحظات.. كيف نجا أطفال سيدة من الموت في انهيار منزل بالأقصر

شمس يونس

قصة مؤلمة التي شهدتها مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بعد انهيار منزل بجوار معبد إسنا أسفر عن وفاة سيدة بينما كتب الله النجاة لأطفالها في مشهد إنساني مؤثر .

القصة بدأت في  داخل أحد المنازل القريبة من معبد إسنا حيث كانت السيدة “ سميرة بسطاوي حكيم” 38 سنة تقوم بإعداد العشاء لأطفالها وزوجها أمام المنزل في روتين يومي بسيط لا يحمل أي مؤشرات على ما سيحدث بعد لحظات قليلة .

وبعد أن انتهت من إعداد الطعام عادت السيدة إلى داخل المنزل وتحديدا إلى غرفة نوم الأطفال حيث بدأت في تنظيف الحجرة وترتيبها حتى ينام أبناؤها في مكان نظيف ومرتب دون أن تعلم أن هذه الدقائق ستكون الأخيرة في حياتها.

وفجأة ودون سابق إنذار سقط حائط منزل مجاور على منزل الأسرة ما تسبب في انهيار سقف غرفة الأطفال في التوقيت الذي كانت تتواجد فيه الأم بمفردها داخل الحجرة بينما كان الأطفال خارج الغرفة ونجوا بأعجوبة من الموت

سقوط الحائط أدى إلى انهيار مفاجئ للسقف الذي سقط مباشرة على السيدة متسببا في إصابتها بإصابات بالغة أدت إلى وفاتها تحت الأنقاض .

وعلى الفور تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا بلاغا بالواقعة وانتقلت قوة من الشرطة ومسؤولي الوحدة المحلية إلى موقع الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمحاولة إنقاذ المصابة

وجرى انتشال السيدة من أسفل الأنقاض ونقلها إلى مستشفى إسنا المركزي في حالة حرجة إلا أن محاولات إنقاذها باءت بالفشل حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها ليتم إيداع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة

وفرضت الاجهزة الامنية  كردونا أمنيا حول موقع الانهيار حفاظا على سلامة المواطنين مع بدء أعمال رفع الأنقاض وفحص المنازل المجاورة للتأكد من عدم وجود تصدعات أو خطورة تهدد أرواح السكان.

