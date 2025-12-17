قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها في انهيار منزل خلف معبد إسنا بجنوب الأقصر

شمس يونس

توفيت سيدة متأثرة بإصابتها في حادث انهيار منزل خلف معبد إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك بعد نقلها إلى مستشفى إسنا المركزي ومحاولات إسعافها.

وأكد مصدر طبي أن المتوفاة تدعى “سميرة. ب”،  38 سنة، وأصيبت بإصابات بالغة نتيجة سقوط أجزاء من المنزل عليها أثناء تواجدها بداخله وقت وقوع الانهيار، مشيرا إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا تلقت بلاغا بانهيار منزل قديم يقع خلف معبد إسنا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابة في حالة حرجة إلى المستشفى.

الاقصر اخبار الاقصر معبد اسنا

