إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالفول على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ في اتجاه محافظة البحيرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بالواقعة، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس، لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

ونجحت الأجهزة التنفيذية تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، في رفع الحمولة وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة.