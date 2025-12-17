55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة وذلك يومى الأربعاء والخميس، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.
 

55 دائرة تنتظر الحسم

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة في المرحلة الثانية تجرى على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة، حيث أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً).

وقال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات:«إلى الناخبين داخل مصر، تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4,494 لجنة فرعية». 
 

13 محافظة تخوض جولة الإعادة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الاول من إعادة الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي تضم 13 محافظة هي: 


محافظة القاهرة

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.
- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.
- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.
- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.
- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.
- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.
 

محافظة القليوبية

- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.
- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

محافظة الدقهلية

- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.
- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.

محافظة المنوفية

- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.
- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

محافظة الغربية

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.
- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.

محافظة كفر الشيخ

- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة. 

محافظة الشرقية

- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 19 مقعد.
- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.
- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.
- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.
- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.
- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

محافظة دمياط

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.
- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.
 

محافظة بورسعيد

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد. 

محافظة الإسماعيلية

- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد. 

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.

محافظة السويس

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.
- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

محافظة شمال سيناء

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.

محافظة جنوب سيناء

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد
- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية
- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب
- الدائرة الثانية، مقرها الطور.

