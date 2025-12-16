بورسعيد تنهي استعدادات جولة إعادة انتخابات مجلس النواب

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مسائية، محيط عدد من اللجان الانتخابية لمتابعة مدى جاهزيتها، وذلك قبل ساعات من انطلاق انتخابات الإعادة لمجلس النواب، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين.

واطمأن المحافظ على الانتهاء من كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية، والتأكد من رفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية واستمرار أعمال النظافة وتوفير الإضاءة الكافية، إلى جانب التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ومحيطها.

قبل ساعات من انطلاق انتخابات الإعادة لمجلس النواب محافظ بورسعيد يتفقد محيط اللجان الانتخابية

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن سير العملية الانتخابية وتكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان، مع المتابعة اللحظية لأي معوقات قد تؤثر على انسيابية دخول وخروج الناخبين.

كما وجه اللواء محب حبشي بتقديم كافة التيسيرات لكبار السن وذوي الهمم وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد أنهت جميع استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعكس صورة حضارية للمحافظة، ويؤكد جاهزيتها الكاملة لإنجاح الاستحقاق الدستوري.