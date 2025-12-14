قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في عيدها القومي.. بورسعيد تشهد نقلة حضارية وانطلاقة في مشروعات التطوير

محمد الغزاوى

تشهد محافظة بورسعيد انطلاقة قوية في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة المدينة إلى مكانتها المتميزة سياحيًا وحضاريًا وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 


تطوير كورنيش بورسعيد واجهة بحرية تعيد للمدينة رونقها 
 


شهد كورنيش بورسعيد تنفيذ أعمال تطوير شاملة بعد أكثر من عشرين عامًا، في إطار رؤية تستهدف إعادة إحياء الواجهة البحرية وتحويلها إلى متنفس حضاري ووجهة سياحية جاذبة تضمنت أعمال التطوير تنفيذ أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية وإضاءات مخفية بطول الكورنيش، إلى جانب ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ.

كما شملت أعمال التطوير إنشاء مسارات للجري ومناطق ترفيهية، وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة الزائرين،بجانب رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات صرف وكهرباء، وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش وإزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام بما يعيد للواجهة البحرية مظهرها الحضاري ويعزز من الحركة السياحية.

وجار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير بداية من مجمع المطاعم وحتى المركب العائم، تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .
 


تطوير منظومة الإنارة بالطاقة الشمسية بطريق غرب بورسعيد
 

في إطار توجه محافظة بورسعيد نحو تطبيق حلول مستدامة في مشروعات البنية التحتية شهد طريق غرب بورسعيد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، من خلال تركيب وتشغيل منظومة إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام “All in one”.

وشملت الأعمال الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد ٢٨٧ كشافًا حديثًا، وذلك بداية من قرية الفيروز وحتى منفذ الجميل الجديد في الاتجاهين، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية، والحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، أن مشروعات تطوير كورنيش بورسعيد وتحديث منظومة الإنارة بطريق غرب تأتي ضمن رؤية متكاملة للتنمية تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا علي أن المحافظة ماضية في استكمال خطتها لتطوير البنية التحتية بكافة القطاعات بما يليق بمكانة بورسعيد وتاريخها الوطني.

بورسعيد كورنيش بورسعيد غرب بورسعيد محافظ بورسعيد

