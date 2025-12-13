قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تزامنا مع عيد بورسعيد القومي.. انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بحي الزهور

انطلاقة قوية نحو افاق التنمية بمحافظة بورسعيد
انطلاقة قوية نحو افاق التنمية بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، أنه بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة انطلاقة قوية في تطوير البنية التحتية، بعدد من المناطق و التي تأثرت بالإهمال لفترات طويلة، وجاءت أعمال التطوير تلبية لمطالب العديد من أهالى حي الزهور، و من أهم مشروعات التطوير التي شهدها حي الزهور في البنية التحتية خلال هذا العام.
 


 

منطقة علي بن أبي طالب  واجهات حضارية وتطوير شامل 


وشهدت المنطقة أعمال تطوير موسّعة تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، تضم: دهان واجهات العمارات بالكامل ورصف الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة فضلٱ عن تنفيذ أعمال لاند سكيب جديدة وحملات إزالة إشغالات مستمرة بمحيط المنطقة مما يمنح المنطقة مظهرًا حضاريًا موحدًا يليق بطابعها العمراني.
 

رفع كفاءة مساكن الصفوة 
 


حيث جرت أعمال رفع كفاءة مساكن الصفوة، والتي شملت رصف الشارع الفاصل بين مساكن الصفوة ومستشفى الأمراض النفسية مع إقامة أعمدة ديكورية لزيادة معدلات الإضاءة و تنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري هذا بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات ضمن خطة تطوير متكاملة تسهم في تحسين التنقل والخدمات داخل المنطقة

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير بمنطقتي الصفوة وعلي بن أبي طالب تأتي ضمن رؤية متكاملة للتطوير العمراني تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات. وأشار سيادته إلى أن المحافظة ماضية في استكمال خطتها لتحديث البنية التحتية بكامل المناطق السكنية، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطنين

بورسعيد العيد القومى حى الزهور آفاق التنمية محافظة بورسعيد

