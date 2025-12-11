بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير حديقة «جمال عبد الناصر» بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد أعمال التطوير الجارية بحديقة جمال عبد الناصر، وذلك بمتابعة شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لزيادة المسطحات الخضراء بأحياء المحافظة.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل ضمن خطة تطوير منطقتي السلام الجديد والتصنيع، لزيادة المسطحات الخضراء، وتجهيز مناطق الري داخل الحديقة، فضلًا عن تنفيذ بردورات جديدة وممرات للمشاة ومناطق خضراء بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري متكامل.

زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري لأهالي السلام الجديد والتصنيع

كما تتواصل أعمال صب بردورات الرصيف الخارجية للحديقة وتنفيذ الممرات الداخلية، إلى جانب تركيب مأخذ مياه جديد لدعم شبكة الري داخل الحديقة بما يضمن استدامة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المرافق الحيوية استعدادًا لاستكمال مراحل التطوير.

وتتم الأعمال في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد لخطة لضمان إنجاز الأعمال في المواعيد المقررة.

ويأتي تطوير حديقة جمال عبد الناصر ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.