مفاجآت بمسابقة بورسعيد أرض المواهب

أعلن الفنان عبد الرحيم حسن المنسق العام لمسابقة بورسعيد أرض المواهب أن هناك تنسيق مع محمد نبيل منيب ومحمد العرجاوي مديري مكتب ايجوانا كاستينج ، وسيقوم المخرج المتميز كريم اشرف بتصوير مشاهد أمام الكاميرا مع الفائزين في مسابقة التمثيل بقسميها من 14 إلي 24 ومن 25 إلي 45 سنة لتكون جاهزة للعرض على المخرجين في الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون .. وسوف يتم التواصل مع الفائزين والمتميزين لإخبارهم بموعد ومكان التصوير .

واضاف عبد الرحيم أنه تقرر زيادة عدد الفائزين في بعض فروع المسابقة الي إثنين في كل مركز في الفئة العمرية الأولي والثانية ، بالإضافة إلى زيادة عدد المتميزين .

وتتوالى مفاجآت الفنان عبد الرحيم حسن بمسابقة بورسعيد ارض المواهب

وأشاد عبد الرحيم بالتعاون المثمر مع ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة والذي ساهم بدور كبير جدا في استضافة فعاليات المسابقة من اليوم الأول .. كما رحب بأن يكون تصوير المشاهد أمام الكاميرا الفائزين في مسابقة التمثيل بالمكتبة يومي الجمعة والسبت من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً .



وألمح إلى أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة ككل سيكون خلال الأسبوع القادم. سيتم التواصل بشكل مباشر مع الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة .