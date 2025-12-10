قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفاجآت بمسابقة بورسعيد أرض المواهب

وتتوالى مفاجآت الفنان عبد الرحيم حسن بمسابقة بورسعيد ارض المواهب
وتتوالى مفاجآت الفنان عبد الرحيم حسن بمسابقة بورسعيد ارض المواهب
محمد الغزاوى

أعلن الفنان عبد الرحيم حسن المنسق العام لمسابقة بورسعيد أرض المواهب أن هناك  تنسيق مع  محمد  نبيل منيب ومحمد العرجاوي مديري مكتب ايجوانا  كاستينج  ،  وسيقوم المخرج المتميز كريم اشرف بتصوير مشاهد أمام  الكاميرا مع الفائزين في مسابقة التمثيل بقسميها من 14 إلي 24 ومن 25 إلي 45 سنة لتكون جاهزة للعرض على المخرجين في الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون .. وسوف يتم التواصل مع الفائزين والمتميزين لإخبارهم بموعد ومكان التصوير .

واضاف عبد الرحيم أنه تقرر زيادة عدد الفائزين في بعض فروع المسابقة الي إثنين في كل مركز  في الفئة العمرية الأولي والثانية ، بالإضافة إلى زيادة عدد المتميزين .

وتتوالى مفاجآت الفنان عبد الرحيم  حسن بمسابقة بورسعيد ارض المواهب 

وأشاد عبد الرحيم بالتعاون المثمر مع ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة والذي ساهم بدور كبير جدا في  استضافة فعاليات المسابقة من اليوم الأول .. كما رحب بأن يكون تصوير المشاهد أمام الكاميرا الفائزين في مسابقة التمثيل بالمكتبة يومي الجمعة والسبت من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً  .


وألمح إلى أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة ككل سيكون خلال الأسبوع القادم. سيتم التواصل بشكل مباشر مع الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة .

بورسعيد بورسعيد أرض المواهب محافظة بورسعيد التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

متهم - أرشيفية

ضبط المتهم بالتحر.ش بفتاة في النزهة

مأذنة مسجد

مصرع عامل سقط من أعلى مأذنة مسجد بقنا أثناء البناء

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد