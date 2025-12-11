قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل "25217" وظيفة معلم اللغة العربية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتقدمين في مسابقة شغل عدد (25217) وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

بوابة الوظائف

وذكر الجهاز في بيانه اليوم أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن موقف تظلمهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط التالي:https://jobs.caoa.gov.eg

وكان الجهاز قد أعلن يوم ١٨ نوفمبر الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني، ثم اعقبه بفتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من ١٩ نوفمبر أيضا ولمدة أسبوعين، وذلك حرصًا على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف الحكومي.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

المذيعة مني عبدالوهاب

دخلت السجن وخرجت لقيت برنامجي اتسرق.. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة

مصرع شاب في المنوفية

سقطا من الطابق الخامس.. مصرع نجار مسلح وإصابة زميله في المنوفية

تعبيرية

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

