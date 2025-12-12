قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن مفاجأة بعد ظهورها مع منى الشاذلي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
سارة عبد الله

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أغنية جديدة مستوحاة من لقائها بالأمس مع الإعلامية منى الشاذلى.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: “انا منكسرش، قرر صديقى الشاعر بهاء الدين محمد كتابة أغنية جديدة بعنوان (أنا منكسرش)”.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن الجمهور كل شوية يطلعوا عليا شائعات، اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة، عايزين يشوفولي أي حد وخلاص.

وأضافت: "مكنتش بفكر في نفسه خالص، وأنا قررت أحب ياسمين، أنا قررت أحب نفسي".

وتابعت: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة.

واستكملت: ندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

وأكدت أنها تعلمت كثيرا خلال الفترة الماضية وخدت دروس في الحياة، قائلة "أنا زمان كنت بفكر بقلبي بس ودلوقتي بفكر بعقلي وقلبي، محدش يقدر يكسرني، أنا منكسرتش، عشان عندي أولاد وعندي جمهور.

وائل عبد العزيز ياسمين عبد العزيز منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الخط الرابع للمترو

تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ترشيحاتنا

أ.د/ عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف

الأوقاف تفتتح ١٧ مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد