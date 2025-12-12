شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن مفاجأة بعد ظهورها مع منى الشاذلي

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أغنية جديدة مستوحاة من لقائها بالأمس مع الإعلامية منى الشاذلى.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: “انا منكسرش، قرر صديقى الشاعر بهاء الدين محمد كتابة أغنية جديدة بعنوان (أنا منكسرش)”.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن الجمهور كل شوية يطلعوا عليا شائعات، اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة، عايزين يشوفولي أي حد وخلاص.

وأضافت: "مكنتش بفكر في نفسه خالص، وأنا قررت أحب ياسمين، أنا قررت أحب نفسي".

وتابعت: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة.

واستكملت: ندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

وأكدت أنها تعلمت كثيرا خلال الفترة الماضية وخدت دروس في الحياة، قائلة "أنا زمان كنت بفكر بقلبي بس ودلوقتي بفكر بعقلي وقلبي، محدش يقدر يكسرني، أنا منكسرتش، عشان عندي أولاد وعندي جمهور.