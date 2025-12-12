ظروفي مسمحتش .. رامي إمام يكشف سبب إعتذاره عن مسلسل يسرا

كشف المخرج رامي إمام عن سبب اعتذاره عن مسلسل الفنانة يسرا الجديد"حرم السفير"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وقال رامي إمام في تصريحات تليفزيونية: كان نفسي جدًا أكمل المسلسل مع يسرا هي حبيبة قلبي وبعشقها وبحبها كان نفسي أكون موجود معاها ولكن ظروفي مسمحتش وكنت مرتبط بأعمال أخرى والأعمال دي ممكن تيجي قبل أو بعد رمضان وأنا مبحبش أدي كلمة لحد غير وأنا واثق منها مليون في المية وأتمنى أشتغل معاها.

وكان آخر أعمال رامي إمام هو فيلم أبو نسب، والذي عرض منذ ما يقرب من عام

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.