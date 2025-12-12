سكاي سبورتس تتحدث عن حلم محمد صلاح مع المنتخب

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يحلم حاليا بحصد أول ألقابه مع منتخب مصر من خلال التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وتابعت الشبكة البريطانية، أن محمد صلاح سيسعى للفوز بأول لقب له في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، الذي يقع في المجموعة الثانية، على الرغم من جميع النجاحات التي حققها محمد صلاح مع ليفربول، لا يزال الكثير من المصريين يفضلون الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي فاز ببطولة كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010 على حسابه”.

وأكملت: “مع حلول كل نسخة من بطولة كأس أمم أفريقيا يبدأ الجدل بين الجماهير المصرية، عما إذا كان محمد صلاح قادراً على الفوز بالبطولة لإزالة أي جدل لدى المصريين حول كونه أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية من عدمه”.