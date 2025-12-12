قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاطل يدعي تعرضه للتهديد بالشرقية.. الداخلية تكشف الحقيقة
الغلطة دي مش هتتكرر.. محمد رمضان يرد علي انتقادات إطلالته بمهرجان كوتشيلا
الطقس البارد يفتك بـ غزة| الخيام تنهار مع الأمطار.. آلاف الأسر ستفقد أماكن الإيواء
المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
الكشف عن بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك "ني أوسر رع" بمنطقة أبوصير الأثرية
القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

على وشك الرحيل من ليفربول.. عرض سعودي مغري لـ محمد صلاح

يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عرضا من أحد الأندية السعودية بمقابل راتب خيالي.

وذكرت التقارير أن بنود العرض السعودي بمقتضاه يحصل محمد صلاح على 2 مليون ونص دولار إسبوعيا نظير الإنتقال إلي صفوف النادي الخليجي.

وأفادت التقارير أن راتب محمد صلاح الإسبوعي مع نادي ليفربول الإنجليزي لا يتجاوز الـ 400 ألف دولار في ظل وجود خلاف حاد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

أشارت إلي أن محمد صلاح ووكيل أعماله يدرسان العرض السعودي فى ظل الأوضاع الملتهبة والخلاف الذى نشب بين نجم الريدز والمدرب الهولندي وتم إستبعاده على إثرها من مباراة إنتر ميلان الإيطالي فى دوري أبطال أوروبا.
 


غضب محمد صلاح وأزمة سلوت 
أعرب محمد صلاح قد عن غضبه وشن هجومًا قويًا على إدارة ليفربول والهولندى أرنى سلوت المدير الفنى للفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالى، خلال مواجهة ليدز يونايتد التى أقيمت بملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3 – 3.

وقال محمد صلاح فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد قدّمتُ الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصةً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب".

وأكد النجم المصري أنه لا يتحمل مسئولية تراجع أداء الفريق، مشيرًا إلى تدهور علاقته بالمدرب الهولندي وافتقارها للتقدير والاحترام، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا واضحًا لاحتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.

تلك التصريحات دفعت إدارة النادي لاستبعاد محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول والإنتر الإيطالي التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

سلاح الجو الإسرائيلي

فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين

رونالدو

قصر بـ 29 مليون دولار.. أضخم مقر إقامة في تاريخ البرتغال لهذا اللاعب

تسونامي

المصائب لا تأتي فرادى.. زلازل وتسونامي يضرب اليابان من جديد| إيه الحكاية؟

الشتاء

أبرد الأماكن على كوكب الأرض.. حياة مزدهرة تحت الصفر

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

