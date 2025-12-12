على وشك الرحيل من ليفربول.. عرض سعودي مغري لـ محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عرضا من أحد الأندية السعودية بمقابل راتب خيالي.



وذكرت التقارير أن بنود العرض السعودي بمقتضاه يحصل محمد صلاح على 2 مليون ونص دولار إسبوعيا نظير الإنتقال إلي صفوف النادي الخليجي.



وأفادت التقارير أن راتب محمد صلاح الإسبوعي مع نادي ليفربول الإنجليزي لا يتجاوز الـ 400 ألف دولار في ظل وجود خلاف حاد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.



أشارت إلي أن محمد صلاح ووكيل أعماله يدرسان العرض السعودي فى ظل الأوضاع الملتهبة والخلاف الذى نشب بين نجم الريدز والمدرب الهولندي وتم إستبعاده على إثرها من مباراة إنتر ميلان الإيطالي فى دوري أبطال أوروبا.





غضب محمد صلاح وأزمة سلوت

أعرب محمد صلاح قد عن غضبه وشن هجومًا قويًا على إدارة ليفربول والهولندى أرنى سلوت المدير الفنى للفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالى، خلال مواجهة ليدز يونايتد التى أقيمت بملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3 – 3.



وقال محمد صلاح فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد قدّمتُ الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصةً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب".



وأكد النجم المصري أنه لا يتحمل مسئولية تراجع أداء الفريق، مشيرًا إلى تدهور علاقته بالمدرب الهولندي وافتقارها للتقدير والاحترام، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا واضحًا لاحتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.



تلك التصريحات دفعت إدارة النادي لاستبعاد محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول والإنتر الإيطالي التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.