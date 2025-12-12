نيللي كريم توجه رسالة لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة دعم وحب لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بعد أزمته مع ناديه الإنجليزي.

وكتبت نيللي كريم عبر ستوري حسابها على انستجرام: “بنحبك يا محمد صلاح”.

ستوري نيللي كريم

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة talkSPORT أن محمد صلاح قد لا يشارك مرة أخرى مع ليفربول قبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركته في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع تبدو غير مرجحة.

حرمان صلاح من توديع جماهير أنفيلد

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قد يحرم صلاح من فرصة الوداع الأخير لجماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل السفر لمعسكر منتخب مصر، خصوصًا بعد انتقاده الحاد للمدرب آرني سلوت، إلى جانب استبعاده من المشاركة في الفوز الحاسم على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.