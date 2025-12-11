الأسطورة.. أوس أوس يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

حرص الفنان أوس أوس على دعم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد أزمته مع ناديه الإنجليزي.

ونشر أوس أوس صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلًا: “الأسطورة”.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض نادي ليفربول السماح لمحمد صلاح بتوديع جماهير الريدز خلال مباراة برايتون القادمة، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت صحيفة تليجراف البريطانية أن قرار ليفربول يأتي لحماية المفاوضات المستقبلية مع أي نادٍ في الميركاتو الشتوي المقبل، إذ قد يُفسَّر توديع محمد صلاح للجماهير باعتباره إغلاقًا لملف عودته من جديد للريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن توديع صلاح للجمهور قد يقلّل من قيمته التسويقية المتوقعة حال وصول عروض رسمية، خاصة مع اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء رحيل النجم المصري في يناير، بعد أزمة تصريحاته ضد المدير الفني أرني سلوت.

ويشهد نادي ليفربول حالة من التوتر المتصاعد عقب اندلاع أزمة حادة بين النجم المصري والمدرب الهولندي أرني سلوت. وجاءت هذه الأزمة بعد سلسلة من القرارات الفنية التي أبعدت صلاح عن التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، مما دفعه للتعبير عن استيائه في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل النادي وخارجه.

وبدأت شرارة الخلاف عندما جلس صلاح على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3). وقد عبّر اللاعب عن غضبه مؤكدًا أنه قدّم الكثير للنادي عبر السنوات الماضية ولا يعرف سبب استبعاده المتكرر. كما أوضح أن تراجع مستوى الفريق ليس مسؤوليته وحده، وأن علاقته بالمدرب باتت تفتقر إلى التقدير والاحترام، مما جعل احتمالات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مطروحة بقوة.