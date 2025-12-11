يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وجّه الإعلامي رامي رضوان، الدعم لـ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد أزمته مع النادي الإنجليزي.

ونشر رضوان صورة لصلاح عبر ستورى انستجرام، وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح الكبير كبير، القادم أفضل وأقوى بإذن الله".

رامي رضوان على انستجرام

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة talkSPORT أن محمد صلاح قد لا يشارك مرة أخرى مع ليفربول قبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركته في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع تبدو غير مرجحة.

حرمان صلاح من توديع جماهير أنفيلد

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قد يحرم صلاح من فرصة الوداع الأخير لجماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل السفر لمعسكر منتخب مصر، خصوصًا بعد انتقاده الحاد للمدرب آرني سلوت، إلى جانب استبعاده من المشاركة في الفوز الحاسم على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.