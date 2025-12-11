انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول

تعود المتعة الكروية من جديد مع استئناف منافسات بطولة كأس العرب 2025 اليوم الخميس، حيث تنطلق مباريات الدور ربع النهائي وسط ترقب كبير من الجماهير العربية التي تنتظر مواجهات تحمل الكثير من الإثارة والطموح.

فبعد مرحلة مجموعات اتسمت بالندية، يدخل المتنافسون اليوم مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، فإما مواصلة الحلم نحو اللقب أو توديع البطولة.

المباراة الأولى: المغرب × سوريا – صدام القوة والطموح

تفتتح مباريات ربع النهائي بمواجهة تجمع بين منتخب المغرب ونظيره السوري في تمام 18:30 بتوقيت أبوظبي، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

يدخل المنتخب المغربي المباراة وهو أحد أبرز المرشحين للوصول بعيدًا في البطولة، بفضل الأداء القوي الذي ظهر به في الدور الأول، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق.

في المقابل، يسعى المنتخب السوري إلى مواصلة مفاجآته وإثبات تطوره الفني، خاصة بعد نتائجه الجيدة في مرحلة المجموعات. وستتجه الأنظار نحو الأداء التكتيكي الذي سيظهر به الفريقان في هذه المواجهة التي قد يُحسم الكثير فيها بتفاصيل صغيرة.

المباراة الثانية: فلسطين × السعودية – مهمة صعبة ورغبة في بلوغ المربع الذهبي

أما اللقاء الثاني، فيجمع بين منتخب فلسطين ومنتخب السعودية عند 21:30 بتوقيت أبوظبي، على شاشة بي إن سبورتس المفتوحة.

يدخل المنتخب الفلسطيني المباراة بروح عالية ورغبة كبيرة في كتابة تاريخ جديد بالوصول إلى نصف النهائي، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير والأداء القتالي الذي ظهر به لاعبوه.

في المقابل، يخوض المنتخب السعودي اللقاء بثقة وخبرة كبيرة، ساعيًا لتأكيد مكانته كواحد من أبرز المنتخبات العربية، معتمدًا على قوة العناصر الشابة وتجربة لاعبيه في المنافسات الكبرى.

ختام اليوم الأول… بدايات مثيرة لطريق اللقب

يحمل اليوم الأول من ربع النهائي الكثير من الوعود بمباريات ممتعة ومفتوحة على جميع الاحتمالات. وسيكون الفوز في كل مباراة بوابة للوجود ضمن الأربعة الكبار، ما يجعل من هاتين المواجهتين اختبارًا حقيقيًا لطموح المنتخبات ورغبتها في الوصول إلى منصة التتويج.



