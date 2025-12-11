قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
رباب الهواري

تعود المتعة الكروية من جديد مع استئناف منافسات بطولة كأس العرب 2025 اليوم الخميس، حيث تنطلق مباريات الدور ربع النهائي وسط ترقب كبير من الجماهير العربية التي تنتظر مواجهات تحمل الكثير من الإثارة والطموح.

فبعد مرحلة مجموعات اتسمت بالندية، يدخل المتنافسون اليوم مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، فإما مواصلة الحلم نحو اللقب أو توديع البطولة.

المباراة الأولى: المغرب × سوريا – صدام القوة والطموح

تفتتح مباريات ربع النهائي بمواجهة تجمع بين منتخب المغرب ونظيره السوري في تمام 18:30 بتوقيت أبوظبي، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

يدخل المنتخب المغربي المباراة وهو أحد أبرز المرشحين للوصول بعيدًا في البطولة، بفضل الأداء القوي الذي ظهر به في الدور الأول، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق.

في المقابل، يسعى المنتخب السوري إلى مواصلة مفاجآته وإثبات تطوره الفني، خاصة بعد نتائجه الجيدة في مرحلة المجموعات. وستتجه الأنظار نحو الأداء التكتيكي الذي سيظهر به الفريقان في هذه المواجهة التي قد يُحسم الكثير فيها بتفاصيل صغيرة.

المباراة الثانية: فلسطين × السعودية – مهمة صعبة ورغبة في بلوغ المربع الذهبي

أما اللقاء الثاني، فيجمع بين منتخب فلسطين ومنتخب السعودية عند 21:30 بتوقيت أبوظبي، على شاشة بي إن سبورتس المفتوحة.

يدخل المنتخب الفلسطيني المباراة بروح عالية ورغبة كبيرة في كتابة تاريخ جديد بالوصول إلى نصف النهائي، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير والأداء القتالي الذي ظهر به لاعبوه.

في المقابل، يخوض المنتخب السعودي اللقاء بثقة وخبرة كبيرة، ساعيًا لتأكيد مكانته كواحد من أبرز المنتخبات العربية، معتمدًا على قوة العناصر الشابة وتجربة لاعبيه في المنافسات الكبرى.

ختام اليوم الأول… بدايات مثيرة لطريق اللقب

يحمل اليوم الأول من ربع النهائي الكثير من الوعود بمباريات ممتعة ومفتوحة على جميع الاحتمالات. وسيكون الفوز في كل مباراة بوابة للوجود ضمن الأربعة الكبار، ما يجعل من هاتين المواجهتين اختبارًا حقيقيًا لطموح المنتخبات ورغبتها في الوصول إلى منصة التتويج.


 

منتخب فلسطين منتخب المغرب اخبار الرياضة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

برودة الطقس

طرق طبيعية لتدفئة الجسم بدون دفاية

السكري

تُسيطر على السكر وتحمى القلب .. اكتشف فوائد نوع خضار شهير

طريقة عمل السبانخ

طريقة عمل السبانخ بالبصل والطشة

بالصور

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد