«الخارجية» تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية.. شاهد
البعض لا يتغير.. أول تعليق من محمد صبحي بعد أزمتة مع السائق
الشاعر جمال بخيت يُعلق على أزمة محمد صلاح عبر فيسبوك
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة من خالد الغندور بشأن مباراة فلامنجو وبيراميدز

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مباراة بيراميدز وفلامنجو.

الغندور 

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"السنة الماضية حضرت مباراة الأهلي و باتشوكا علي كأس التحدي و كان اهتماما إعلاميا كبيرا وبعد أيام  هناك نفس المباراة مع فريق أقوي وهو فلامنجو ولكن مافيش اي اهتمام إعلامي و ده الفرق بين شعبية كبيرة للأهلي وعدم وجود مشجعين لبيراميدز".

بطل نصف العالم.. موعد مواجهة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي بقطر

وكان قد ضرب فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس موعدًا ناريًا مع بيراميدز؛ بعد أن حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بفوز مستحق على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان فلامنجو صاحب المبادرة الهجومية، حيث افتتح جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن ينجح خورخي سانشيز في إدراك التعادل لكروز أزول مع نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 44. 

وفي الشوط الثاني، عاد أراسكايتا ليوقع على هدف التأهل بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، مانحًا الفريق البرازيلي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

تأهل فلامنجو يضعه في مواجهة قوية مع بيراميدز، الذي كان قد أقصى الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، لتتشكل مواجهة أمريكية–أفريقية مرتقبة على بطاقة العبور للنهائي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال 2025

تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً على ملعب أحمد بن علي، في مواجهة سيتحدد من خلالها بطل "كأس التحدي" وصاحب بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وسيكون الفائز من بيراميدز وفلامنجو على موعد مع مواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر الجاري، في ختام النسخة الحالية من كأس القارات للأندية.

خالد الغندور

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ديمتري دلياني

دلياني: الاحتلال يسعى لتكريس الوضع القائم لإبقاء غزة رهينة مشروعه السياسي الآفل

ماريا كورينا ماتشادو

وصول الحائزة على جائزة نوبل للسلام من فنزويلا إلى أوسلو

القوات الأمريكية

سيناتور روسي: مشروع قانون انسحاب أمريكا من الناتو يعكس رفض الأمريكيين لتسليح أوروبا

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

