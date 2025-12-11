مفاجأة من خالد الغندور بشأن مباراة فلامنجو وبيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مباراة بيراميدز وفلامنجو.

الغندور

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"السنة الماضية حضرت مباراة الأهلي و باتشوكا علي كأس التحدي و كان اهتماما إعلاميا كبيرا وبعد أيام هناك نفس المباراة مع فريق أقوي وهو فلامنجو ولكن مافيش اي اهتمام إعلامي و ده الفرق بين شعبية كبيرة للأهلي وعدم وجود مشجعين لبيراميدز".

بطل نصف العالم.. موعد مواجهة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي بقطر

وكان قد ضرب فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس موعدًا ناريًا مع بيراميدز؛ بعد أن حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بفوز مستحق على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان فلامنجو صاحب المبادرة الهجومية، حيث افتتح جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن ينجح خورخي سانشيز في إدراك التعادل لكروز أزول مع نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد أراسكايتا ليوقع على هدف التأهل بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، مانحًا الفريق البرازيلي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

تأهل فلامنجو يضعه في مواجهة قوية مع بيراميدز، الذي كان قد أقصى الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، لتتشكل مواجهة أمريكية–أفريقية مرتقبة على بطاقة العبور للنهائي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال 2025

تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً على ملعب أحمد بن علي، في مواجهة سيتحدد من خلالها بطل "كأس التحدي" وصاحب بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وسيكون الفائز من بيراميدز وفلامنجو على موعد مع مواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر الجاري، في ختام النسخة الحالية من كأس القارات للأندية.