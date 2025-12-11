قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواجهتان قويتان اليوم في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

وادي دجلة
وادي دجلة
رباب الهواري

تتواصل الإثارة الكروية اليوم الخميس مع انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تُقام مواجهتان من العيار الثقيل تجمعان أربعة أندية تبحث جميعها عن بداية مثالية في مشوار البطولة.

 وتترقب الجماهير انطلاقة قوية خاصة مع إقامة مباريات مهمة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً بين الفرق المشاركة.

ديربي المتوسط يشعل الجولة: المصري يستضيف الاتحاد السكندري

يستضيف النادي المصري مساء اليوم نظيره الاتحاد السكندري على استاد السويس الجديد، في مواجهة جماهيرية مثيرة يطلق عليها عشاق الكرة المصرية لقب “ديربي البحر المتوسط”.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً، نظراً للتاريخ الكبير بين الفريقين والمنافسة القوية التي تجمعهما دائماً، حيث يسعى كل فريق لفرض شخصيته مبكراً وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

المصري يدخل اللقاء مدعوماً بعاملي الأرض والجماهير، بينما يأمل الاتحاد السكندري بقيادة جهازه الفني في العودة من السويس بانتصار ثمين يعزز طموحاته في البطولة. ويُنتظر أن تظهر المباراة بندية كبيرة، كونها تأتي في الجولة الافتتاحية التي يسعى كل فريق فيها لبداية قوية تمنحه دفعة معنوية لباقي المشوار.

وادي دجلة يستضيف بتروجت في مواجهة متكافئة على استاد السلام

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يستقبل وادي دجلة فريق بتروجت في تمام الثامنة مساءً على استاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق بداية إيجابية، خاصة أن الفوز في المباراة الافتتاحية يمنح الأفضلية في صراع التأهل للدور التالي.

وادي دجلة يسعى لاستغلال عاملي الأرض والتنظيم الجيد، بينما يدخل بتروجت المواجهة بهدف خطف نقاط المباراة الثلاث والظهور بصورة قوية منذ البداية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت أحداث مباريات البطولة بشكل حصري، 


 

وادي دجلة بتروجيت كأس عاصمة مصر الاتحاد المصرى البورسعيدي

