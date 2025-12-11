محمد معروف يدير مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر الجمعة

كشف الإعلامي أمير هشام عن مدير مباراة مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة القادم.

حكم مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

وكتب أمير هشام :"محمد معروف يدير مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة ".

راحه لاعبي القلعة الحمراء

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.