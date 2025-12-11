الضرائب تشرح كيفية احتساب الـ 0% على الخدمات المصدرة

نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛دليلا بحجم الخدمات المصدرة التي يتم تقدمها للممولين من خارج مصر والتي تتعلق بصناعة المحتوي.

ونشرت مصلحة الضرائب تقرير لها اطلع "صدي البلد" على نسخة منه، أن الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية لعملاء في الخارج ومدعومة بالمستندات الدالة فإنها لا يتم احتساب الضريبة عليها بحيث تصل نسبة الضريبة المقررة 0%.

أهم الخدمات المقدمة للعملاء في الخارج بدون احتساب الضريبة

البرمجة والتطوير

التصميم الجرافيكي

الاستشارات المهنية

خدمات التسويق الرقمي

التدريب الأونلاين

التعليق الصوتي وإعداد المحتوى

وعلى سياق متصل اشترطت المصلحة في عدم احتساب الضريبة على تلك الخدمات، بحيث يتم تسجيلها في صورة خدمة " مصدرة" وبالتالي ينبغي اشتراط عنصرين اثنين مجتمعين وتتضمن

أن تكون الخدمة مقدمة في الخارج

سداد مقابل الخدمة من حساب خارج مصر

أضافت المصلحة أنه في حالة عدم اجتماع ذلك العنصرين فإنه لن تعد تلك الخدمة مصدرة وبالتالي ستكون خاضعة للضرائب.