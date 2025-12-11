قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب صعوده مرة أخري في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 11-12-20255 داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

وارتفع سعر معظم أعيرة الذهب بقيمة 10 جنيهات منذ قليل على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

زيادة في يوم

وصعد سعر الذهب علي مدار اليوم بقيمة وصلت 25 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية رغم انخفاضه مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد لكنه عوضه مرة اخري بمقدار الضعف.

تذبذب المعدن الأصفر

وخلال الأسابيع الماضية تعرض سعر الذهب مقدار 550 جنيه في المتوسط وسط حالة من التذبذب سجلها المعدن الأصفر  بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 5655 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6462 جنيها للبيع و 6497 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5655 جنيها للبيع و 5685 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4847 جنيها للبيع و 4872 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل نحو 3770 جنيها للبيع و 3790 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.25 ألف جنيه للبيع و 45.48 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4272 دولارا للبيع و 4273 دولارا للشراء.

