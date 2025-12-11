سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025

جدد سعر الذهب صعوده مرة أخري في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 11-12-20255 داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

وارتفع سعر معظم أعيرة الذهب بقيمة 10 جنيهات منذ قليل على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

زيادة في يوم

وصعد سعر الذهب علي مدار اليوم بقيمة وصلت 25 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية رغم انخفاضه مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد لكنه عوضه مرة اخري بمقدار الضعف.

تذبذب المعدن الأصفر

وخلال الأسابيع الماضية تعرض سعر الذهب مقدار 550 جنيه في المتوسط وسط حالة من التذبذب سجلها المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 5655 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6462 جنيها للبيع و 6497 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5655 جنيها للبيع و 5685 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4847 جنيها للبيع و 4872 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل نحو 3770 جنيها للبيع و 3790 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.25 ألف جنيه للبيع و 45.48 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4272 دولارا للبيع و 4273 دولارا للشراء.