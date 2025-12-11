قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يجدد صعوده في تعاملات مساء اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر ارتفاعا جديداً مع اقتراب تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 11-12-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع 

وزاد سعر جرام الذهب مرة أخرى نحو 15جنيها من قيمته في المتوسط على مستوى الأعيرة المختلفة ليستكمل بذلك مسلسل صعوده منذ مطلع تعاملاته المسائية على ارتفاع جماعي .

سعر الذهب

صعود بأول التعاملات المسائية

وسجل سعر الذهب ارتفاعا بقيمة 66 جنيها في المتوسط في مطلع التعاملات المسائية اليوم، ليصل مجمل صعوده حتى الآن نحو 91 جنيها، مقارنة بما كان عليه أول الأسبوع الجاري.

تكرار التراجع

رغم ارتفاع سعر المشغولات الذهبية مساء اليوم؛ يتجدد معدلات تراجعه على مدار الأسابيع الأخيرة ليفقد أكثر من 550 جنيها في المتوسط من قيمته رغم تذبذبه الطفيف.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5635 جنيها للبيع و 5660 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6557 جنيها للبيع و6491 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5650 جنيها للبيع و5680 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4842 جنيها للبيع و 4868 جنيها للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3766 جنيها للبيع و3786 جنيها للشراء.

سعر أوقية  اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4279 دولارا للبيع و4280 دولارا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.2 ألف جنيه للبيع و45.44 ألف جنيه للشراء.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في الأسواق العالمية

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد ايرا» للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توقعات التضخم المرتفعة والأسواق العالمية المتقلبة.

وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية في 2026، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيواصلون اللجوء إلى الذهب لتعزيز محافظهم ضد تقلب الأسواق وتقليل المخاطر.

وأضاف لوكا :انقسام أعضاء الفيدرالي يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من أهميته في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم."

وأشار لوكا أيضًا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر للذهب: "عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة في الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان رأس المال."

وأضاف: الخطوة الأخيرة للفيدرالي تمثل أيضًا مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية، وهو ما يزيد الثقة لدى المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل."

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والأسواق

في اجتماعها الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% – 3.75%، في خطوة كانت مسعّرة بالكامل في الأسواق، وجاء القرار نتيجة تصويت 9 أعضاء مقابل 3.

و دعا عضو المجلس ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضل كل من جولسبي وشميد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في أكبر انقسام منذ عام 1988.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب الييوم سعر جرام الذهب اليوم

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

المتهمين

بيدفعوا رشوة.. القبض على شخصين من أنصار مرشح بالمنيا

حبس

تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

