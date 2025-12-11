الذهب يجدد صعوده في تعاملات مساء اليوم الخميس 11-12-2025

أظهر سعر الذهب في مصر ارتفاعا جديداً مع اقتراب تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 11-12-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

وزاد سعر جرام الذهب مرة أخرى نحو 15جنيها من قيمته في المتوسط على مستوى الأعيرة المختلفة ليستكمل بذلك مسلسل صعوده منذ مطلع تعاملاته المسائية على ارتفاع جماعي .

صعود بأول التعاملات المسائية

وسجل سعر الذهب ارتفاعا بقيمة 66 جنيها في المتوسط في مطلع التعاملات المسائية اليوم، ليصل مجمل صعوده حتى الآن نحو 91 جنيها، مقارنة بما كان عليه أول الأسبوع الجاري.

تكرار التراجع

رغم ارتفاع سعر المشغولات الذهبية مساء اليوم؛ يتجدد معدلات تراجعه على مدار الأسابيع الأخيرة ليفقد أكثر من 550 جنيها في المتوسط من قيمته رغم تذبذبه الطفيف.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5635 جنيها للبيع و 5660 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6557 جنيها للبيع و6491 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5650 جنيها للبيع و5680 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4842 جنيها للبيع و 4868 جنيها للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3766 جنيها للبيع و3786 جنيها للشراء.

سعر أوقية اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4279 دولارا للبيع و4280 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.2 ألف جنيه للبيع و45.44 ألف جنيه للشراء.

الذهب في الأسواق العالمية

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد ايرا» للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توقعات التضخم المرتفعة والأسواق العالمية المتقلبة.

وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية في 2026، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيواصلون اللجوء إلى الذهب لتعزيز محافظهم ضد تقلب الأسواق وتقليل المخاطر.

وأضاف لوكا :انقسام أعضاء الفيدرالي يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من أهميته في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم."

وأشار لوكا أيضًا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر للذهب: "عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة في الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان رأس المال."

وأضاف: الخطوة الأخيرة للفيدرالي تمثل أيضًا مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية، وهو ما يزيد الثقة لدى المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل."

تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والأسواق

في اجتماعها الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% – 3.75%، في خطوة كانت مسعّرة بالكامل في الأسواق، وجاء القرار نتيجة تصويت 9 أعضاء مقابل 3.

و دعا عضو المجلس ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضل كل من جولسبي وشميد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في أكبر انقسام منذ عام 1988.