بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي

تلقى نادي الزمالك خطابًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي مرسي مطروح، يفيد بأنه في إطار التخطيط لتطوير منطقة خليج الغرام، وذلك لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياه بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي وعليه فإنه يتم إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصايف الكائنة بولاية الهيئة بالمنطقة، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية.