الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري

كشف حمزة شتيوي،الصحفي المغربي، عن وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لضم المدافع الأيسر يوسف بلعمري، لاعب نادي الرجاء المغربي، الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح حمزة شتيوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يدرس جدية الدخول في الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل حاجة الفريق لدعم مركز الجبهة اليسرى.

وتابع شتيوي أن اللاعب نفسه يرغب في خوض تجربة جديدة في يناير المقبل، معتبرًا العرض فرصة مهمة في مسيرته الاحترافية، مضيفاً أن رغبة بلعمري للعب للأهلي قد تسهل من خطوات التفاوض، خصوصًا أن عقده يدخل مرحلته الأخيرة مع فريقه.

وأشار شتيوي إلى أن إدارة الأهلي تتجه للتواصل مع مسؤولي الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة من أجل شراء الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب، حتى يتمكن من الانضمام للفريق في انتقالات يناير، بدلاً من الانتظار لنهاية الموسم، ويرى الأهلي أن التعاقد المبكر سيعزز صفوف الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.

