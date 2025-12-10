الأهلي يحدد 500 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية في عقد يوسف بلعمري..تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تحديد النادي الأهلي قيمة شراء عقد اللاعب يوسف بلعمري.

وكتب فتح الله زيدان :"الأهلي حدد 500 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية في عقد يوسف بلعمري مع الرجاء المغربي".



حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 والتي ستقام في ديسمبر الجاري.

الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الخامسة مساء على ستاد السلام.

الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ستاد المقاولون العرب.