قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحدد 500 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية في عقد يوسف بلعمري..تفاصيل

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تحديد النادي الأهلي قيمة  شراء عقد اللاعب يوسف بلعمري.

وكتب فتح الله زيدان :"الأهلي حدد 500 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية في عقد يوسف بلعمري مع الرجاء المغربي".


حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 والتي ستقام في ديسمبر الجاري.

الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الخامسة مساء على ستاد السلام.

الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الثانية والنصف ظهرًا  على ستاد المقاولون العرب.

الإعلامي فتح الله زيدان النادي الأهلي عقد يوسف بلعمري يوسف بلعمر الرجاء المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

كأس العالم

خطوات شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بالمحافظات .. مواعيد الصلوات الخمس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد