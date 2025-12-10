أحمد موسى: تطوير وسط البلد نموذج يحتذى والرئيس السيسي يضع المواطن في مقدمة أولوياته

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود الدولة في تطوير منطقة وسط القاهرة، وخاصة منطقة العتبة، التي تحولت من مظاهر عشوائية إلى منطقة منظمة تتضمن أماكن محددة للتجار.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري في صدارة اهتماماته، مؤكداً أن كل المشروعات التنموية تهدف إلى توفير بيئة لائقة لأهالي مصر.

وأضاف أن الدولة لا تمانع في ممارسة المواطنين لأنشطتهم التجارية “لكن في أماكن مطورة ومنظمة”.



وأشار إلى أنه تم توجيه رئيس مدينة الشيخ زايد بإزالة المخلفات بما يخدم راحة المواطنين ويعكس صورة حضارية أمام السياح وزوار مصر.



