أحمد موسى: الدولة تتعرض لحملات مستمرة من الشائعات منذ عام 2011

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري يؤدي دوراً محورياً في دعم بناء الدولة خلال مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية أو بالضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تتعرض لحملات مستمرة من الشائعات منذ عام 2011 وحتى الآن، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في كشف الحقائق وتعزيز وعي المواطنين.



وأضاف :"موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح، ولكن الشائعات والأكاذيب أمر مُجرم، وانتقاد الحكومة أو المسئولين يحتاج إلى رد للتوضيح وهناك فرق بينه وبين بث الشائعات".



ولفت إلى أنه من يروج أكاذيب أو بث شائعات يستهدف بلبلة الرأي العام، وهناك 3 دول تواجه الشائعات "الإمارات، قطر، الكويت".



